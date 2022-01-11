Esenler’de Gemuhluoğlu anısına deneme yarışması

Esenler Belediyesi, bir dönemin fikir hayatını şekillendiren ve yaptığı çalışmalarla “gönül adamı” olarak nitelendirilen bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu’nun doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle üniversiteli gençlere yönelik “Dostluk” konulu deneme yarışması düzenliyor.

Esenler Belediyesi, hoşgörü, sevgi, dostluk kavramlarıyla gençlere rehber olan bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu’nun fikir ve medeniyet tasavvuruna dikkat çekmek ve “dostluk” kavramını yeniden keşfetmek için deneme yarışması düzenleniyor. Yarışmaya başvurular 15 Ocak 2022 - 15 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kaleme alınan denemeler, [email protected] adresine gönderilecek. Esenler Belediyesi tarafından tayin edilecek ön jüri yarışmaya katılan bütün eserleri 20 Mart 2022 - 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında okuyacak, seçtikleri 15 denemeyi ana jürinin dikkatine sunacak. Ana Jüri tarafından 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından yarışmanın sonucu 19 Mayıs 2022 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Sonuçlar ayrıca https://esenler.bel.tr adresinden de ilan edilecek. Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun başkanlığında oluşan jürinin diğer üyeleri ise Ali Gemuhluoğlu, Cihan Aktaş, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mukadder Gemici ve Özcan Ünlü’den oluşuyor.

Yarışmanın birincisi 10 bin TL, ikincisi 7 bin 500 TL, üçüncüsü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca 5 kişiye de 2 bin 500 TL’den oluşan mansiyon ödülü verilecek.