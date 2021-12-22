Esenler’de Şeb-i Yelda’da şiirler Sezai Karakoç için okundu

Esenler’de en uzun gece olan 21 Aralık’ta bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Şeb-i Yelda’da Şiir’ programından 7 sanatçı, Sezai Karakoç’un şiirlerini seslendirdi.

Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda’da yani yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta "Şeb-i Yelda’da Şiir" adlı etkinlik düzenledi. 8’incisi düzenlenen program, geçtiğimiz günlerde kaybedilen şair Sezai Karakoç’a ithaf edildi. Programda 7 sanatkar Şeref Akbaba, Hüseyin Akın, Abdülbaki Kömür, Fikret Bayraktar, Özcan Ünlü, Seyfullah Kartal ile Yusuf Zabun Sezai Karakoç’un şiirlerini seslendirdi. Ayrıca Osmanlı ve İran geleneğine göre Şeb-i Yelda gecesinde misafirlere ve konuklara nar ikram edildi.

"Hem yaşam biçimiyle hem düşünceleriyle örnek bir insandır"

Akademisyen ve şair Şeref Akbaba, “Allah rahmet eylesin. Bir mütefekkir, bir şair olarak hayatımızdan çekildi, mekan değiştirdi ama düşüncesiyle sanatta, edebiyatta, kültürde açmış olduğu yolla her zaman yaşayacaktır. Sezai Karakoç kolay yetişmiyor. Hem yaşam biçimiyle, hayatıyla hem düşünceleriyle örnek bir insandır. Allah rahmet eylesin. Onu kısa ve öz kelimelerle anlatmak çok zor. Ben bazen üstat derken bile sanki Sezai Karakoç demenin daha doğru olacağına inanıyorum çünkü üstat kelimesiyle beraber mütefekkir, şair, düşünce adamı, yenileyici demek. Ben de dahil olmak üzere günümüzdeki şairlerin, yazarların, sanatçıların, üniversiteli öğrencilerin, akademisyenlerin, herkesin beslendiği bir kaynaktır” açıklamasında bulundu.

"Şeb-i Yelda ve Sezai Karakoç’un aynı anda telaffuz edilmesi de manidar"

Sezai Karakoç’un “Dua” ve “Mona Rosa” adlı şiirini seslendiren karikatürist ve bestekar Abdülbaki Kömür, “Sezai Karakoç, Türkiye’de fikir dünyasının önemli isimlerindendi merhum, Allah rahmet eylesin. Bizim üzerimizde de çok büyük emeği var. Onun anısına böyle bir gecenin tertip edilmesi, böyle bir etkinliğin tertip edilmiş olması takdire şayan. Bu noktada Esenler Belediyemizi tebrik ediyoruz. Şeb-i Yelda ve Sezai Karakoç’un aynı anda telaffuz edilmesi de manidar, çünkü gece insanın kendi kendine kaldığı, kendi iç dünyasını sorguladığı zaman dilimidir. Çünkü diriliş kendi şahsınızda başlar. Siz diriltmiyorsanız kimi dirilteceksiniz” dedi.