Esenyurtlu çocuklar, Kültür Akademisi ile gelişiyor ve sosyalleşiyor

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano ve keman dersleri vererek hem zihinsel ve ruhsal gelişimlerine hem de profesyonel müzik yapmalarına destek oluyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Kültür Akademisi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 21 adet bilgi evinde Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano ve keman dersi veriyor. Sosyal yaşamın sanat ve kültürle harmanlandığı eğitimler, Esenyurtlu çocukların aktif ve üretken bir yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Esenyurtlu çocuklar, 21 adet bilgi evinden biri olan Yeşilkent Mahallesi’ndeki Papatya Bilgi Evi’nin açık alanında nota eğitimi alarak yeteneklerini geliştiriyor.

“Eğitimler çocuklara çok şey katacak”

Müzik, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyor, ifadesini kullanan Gitar Öğretmeni Erdinç Tavacı, “Bu eğitimler çocuklara ileride büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımıza sınav stresi, öz güven eksikliği gibi konularda ciddi fayda sağlanmaktadır. Pandemi koşullarında da açık alanda daha rahat çalışabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Mutlu bir şekilde gelip gidiyoruz”

Çocuklarının gitar kursuna severek katıldığını söyleyen Selda Göksoy, “Çocuklarımız birçok aktiviteden faydalanıyor, bugün gitar kursuna getirdim. Erdinç Hocamızın elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum. Çocuklar, severek eğlenerek geliyor. Çocuklarım; ‘Anne yeni arkadaşlar edindik, yeni şeyler öğreniyoruz’ diyor. Mutlu bir şekilde gelip gidiyoruz” ifadelerini kullandı.