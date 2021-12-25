Esenyurt’ta çocuklara hayvanları sevdiren gösteri

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklarda, hayvanların yaşam hakları konusunda bilinçlenme ve farkındalık oluşturma amacıyla, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Hacivat ile Karagöz gösterisi, fotoğraf sergisi ve çizgi film gösterimi gerçekleştirdi. Eğitici ve öğretici bilgilerle harmanlanan gösteride Esenyurtlu minikler eğlenceli vakit geçirdi.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan çocuklara hayvanların da yaşama hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Hacivat ile Karagöz gösterisi, fotoğraf sergisi ve çizgi film gösterimi düzenledi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek’in de katıldığı etkinlikte, Hacivat ile Karagöz gösterisi, salonu dolduran kreş öğrencilerini gülmekten kırıp geçirdi.

“Can dostlarımıza karşı ilgilerini ve bilgilerini artırmak istiyoruz”

Esenyurt’ta bütün canlıların mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Dünyayı paylaştığımız birçok canlı var. Onların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un her zaman söylediği bir söz var: ‘Esenyurt tüm canlılar için mutlu bir şehir olacak’ der. Biz de Esenyurt’u bütün canlılar için mutlu bir şehir yapmak amacıyla, Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak onların bakım ve beslenmesiyle ilgilenirken aynı zamanda çocuklarımızın can dostlarımıza karşı ilgilerini ve bilgilerini artırmak istiyoruz. Atalarımızın da dediği gibi: ‘Ağaç yaş iken eğilir’ ve bu nedenle çocuklarımızı bugün buraya topladık; onlara güzel bir eğlence sunduk. Sokak hayvanlarının beslenmesi, sokak hayvanlarıyla iletişim, onların vücut dilleri ve yasal haklarına dair çok güzel bir sunum yaptık. Hem eğlendirdik hem öğrettik ve bundan sonra da müdürlük olarak bu tür çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Gösteriyi eğlenerek izlediler

Kreşindeki çocuklarla gösteriyi izlerken çok eğlendiklerini söyleyen Menekşe Kreşi Sorumlusu Nazmiye Yüce, “Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü olarak gösteriyi izlemeye geldik. Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisinin aşılanması, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından çok etkili olur. Biz de bu gösteriyi eğlenerek izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.