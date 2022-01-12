Esenyurt’ta kültür ve sanat rüzgarı esecek

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali ile Türkiye’nin önde gelen sanatçı, şair, oyuncu ve yazarlarını ilçede konuk edecek. Edebiyat ve sanat alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinin katılacağı festival, İstanbullu sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt’ta bir araya getirecek.

Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek olan Edebiyat ve Sanat Festivali, ilçeyi 10 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek. Esenyurt Belediyesi, 15-24 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin içeriğini yayımladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ programı ile başlayacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olacağı programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Şair Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anılacak. Programın ardından Başkan Bozkurt, Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte eski belediye bahçesinde kurulan kitap fuarının açılışını yapacak. Birçok yayınevinin katılacağı festivalin ilk günü Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Yakut’un imza günü ve söyleşisiyle devam edecek.

Söyleşiler, Tiyatrolar, Müzik Dinletileri ve İmza Günleri

On gün boyunca devam edecek olan festivale, Türkiye’nin önde gelen sanatçı, oyuncu, yazar ve şairleri katılacak. Festivalde Genco Erkal ‘Şahdamarım’ (Ahmed Ârif) tiyatro gösterisiyle, Fırat Tanış ‘Gelin Tanış Olalım’ tiyatro gösterisiyle, Ercan Kesal söyleşi ve imza günüyle, Ferhat Göçer ‘Aldırma Gönül’ (Sabahattin Ali şiirleri) müzikal tiyatrosuyla yer alıp şiir ve müzik dinletisiyle Ahmet Telli ve Nurettin Rençber, Esenyurtlu sanat ve edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca Müjdat Gezen ile Türkan Şoray’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.