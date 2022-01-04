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Ezgi Günleri, Taner Yüncüoğlu programı ile sona erdi

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri Taner Yüncüoğlu’nun sahne aldığı programla muhteşem bir final yaptı.

Ezgi Günleri, Taner Yüncüoğlu programı ile sona erdi
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri Taner Yüncüoğlu’nun sahne aldığı programla muhteşem bir final yaptı.

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Aralık ayı boyunca her cuma akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda yoğun katılımla düzenlenen Ezgi Günleri’nin son programında Taner Yüncüoğlu seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde sanatseverler, gönüllerde yer etmiş bir çok albüme imza atan Yüncüoğlu’nun sevilen ezgilerine eşlik ettiler. Konser sonunda Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Kömür, albüm çalışmalarının yanı sıra birçok şiir albümü ile filmlere de müzikler yapmış olan Yüncüoğlu’na, Başkan Deniz Köken’in teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

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