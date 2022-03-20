Fatih Belediyesi’nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı

Fatih Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 36 saat sürecek İdeathon Maratonu Topkapı Kütüphanesi’de başladı. 145 gencin yarıştığı maratonda, yarışmanın birincisine 10 bin Türk Lirası Ödül verilecek.

Maratona Türkiye’nin dört bir yanından ön elemeyi geçen 200 gencin mentörler eşliğinde 36 saat boyunca aralıksız fikirlerini geliştireceği İdea Maratonu 18 başlık altında takımlar halinde yapıldı. Maraton boyunca bazı yarışmacılar fikrileri üzerinde çalışırken bazı yarışmacılar ise çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdiler. Fatih Belediyesi uzun süren maratonda yarışmacılara pizza ikramında bulundu.

Gençlerin fikir ve projeler geliştirdikleri fikirlerle takımlar halinde yarıştıkları, 36 saat süren Ideathon Maratonu 20 Mart tarihinde Topkapı Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.

“Eski hükümlülerin topluma kazandırılması” projesiyle yarışmaya katılan Ayşe Sevda Dönmez “Biz burada 36 saatlik bir fikir maratonu için geldik. Burada seminerler ve kurslar görüyoruz. Bu şekilde projelerimizi geliştiriyoruz. Bizim projemiz eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve uyum sağlaması üzerine çalışıyoruz. Onlara yönelik eğitim, istihdam ve kişisel gelişimleri üzerine bir yol göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Takım arkadaşı Yiğit Sargın ise, “Maalesef sıfırdan hayata başlamak zorunda kalıyorlar. Ve toplum onları adeta damgalayarak, etiketleyerek sosyal izolasyona itiyorlar. Dolayısıyla topluma karışmayı reddediyorlar ve bu da yapılan araştırmalar sonucunda toplumun dışına itilen insanların tekrardan suça yöneldiğini ve sonuç olarak ceza evlerine tekrardan geri döndüklerini gösteriyor. Biz burada suça yönelmeyi engellemek amacıyla, insanların topluma karışmasını kolaylaştırıp suça yönelimin azalmasını amaçladık” ifadelerini kullandı.

Takımların son gün fikir ve projelerini jüri üyelerine sunacakları maratonda toplam 20 Bin Lira ödül dağıtılacak. Ayrıca maratonda başarılı olan fikir ve projelerin ise Fatih Belediyesi’nde uygulanacağı öğrenildi.