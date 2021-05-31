Fatih Cam Küp Galerisinde anlamlı sergi

Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, ilme ve memlekete hizmete adayan tarih ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal doğumunun 150. yılında İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliği ile düzenlenen bir sergi ile anılıyor. Fatih Belediyesi’nin yeni sergi salonu Cam Küp galerisinde açılan İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisi sanatseverlerin beğenisine Perşembe günü sunulacak.

Fatih Belediyesi’nin merkez binasında yeni hizmete açılan kütüphane ile birlikte faaliyete geçen Cam Küp Sanat Galerisi’nin ilk etkinliği İbnülemin Mahmud Kemal sergisi olacak. Sergi kapsamında Mahmud Kemal İnal’ın 1957’deki vefatından önce İstanbul Üniversitesine bağışladığı ve o tarihten beri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilen İbnülemin Koleksiyonu ilk kez bir seçki ile izleyicinin ilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

"Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine"

Resmi açılışı 3 Haziran Perşembe günü olacak sergide İbnülemin hat koleksiyonun en nadide 33 parçası yer alıyor. Şeyh Hamdullah (1436-1520), Hafız Vahdetî (1832-1896), Mahmud Celâleddîn (1749-1830), Mehmed Es’ad Yesârî (ö. 1798) , Necmeddîn Okyay (1883-1976) gibi önemli hattatların hat şah eserlerinin yanı sıra İbnülnülemin’in kitaplarının el yazması nüshaları ve kişisel eşyaları yer alıyor. Ayrıca İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in hayatı fotoğraflarla anlatılıyor.

Sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İbnülemin Mahmut Kemal İnal son yüzyıla damga vurmuş Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş dönemindeki önemli entelektüellerden bir tanesidir. Bugün ortaya koyduğu eserler ve bıraktığı mirasıyla beraber İstanbul Üniversitesi’ne bağışladığı eserleri bugün ilk defa sergiliyoruz. Bu eserler ilk defa İstanbul Üniversitesi dışına çıkıp halkla buluşacak. Üniversitemizle beraber bu sergimizi yapıyoruz. Eserler 2 ay boyunca sergilenecek. Bu vesile ile özellikle yeni kuşağın bizler de dahil olmak üzere İbnülemin Mahmud Kemal İnan gibi insanları tanıması gerekir. Çünkü onların son 200 yıla bakıldığında medeniyet savaşçılarımızdan bir tanesidir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişteki bütün hadiseleri içinde yaşamış, o geçiş sürecinde kaybolan bazı değerlerin gelecek nesillere aktarılması için büyük bir savaş vermiştir. Tek tek bu eserlerin peşinde koşmuştur. Şahsına münhasır çok kıymetli bir insandır. Kendi yaşadığı konak devrin zaten önemli edebiyatçılarına, sahafçılarını bir araya toplamış bir çekim merkezidir. Kendisi için söylenilen ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine sözü aslında Mahmut Kemal İnal’i ortaya koyan bir düşünce tarzı. Ben çok sevinçliyim. Fatih Belediyemizin alt katında İstanbul için çok önemli bir sanat galerisi burası. Bütün sanatseverleri bu 2 aylık süre zarfında gezmesi için açık tutacağız. Çok kıymetli eserler var. 1514 yılına ait Şeyh Hamdullah’ın bir hattı var. Burada şuan onlarca yazma eserler var” dedi.

Fatih Belediyesi’nin merkez binasında yeni hizmete açılan kütüphane ile birlikte faaliyete geçen Cam Küp Sanat Galerisi’nin ilk etkinliği olan İbnülemin Mahmud Kemal sergisinin küratörlüğünü Osman Özsoy, danışmalıklarını ise Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan üstleniyor. Sergi 29 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin hizmetine sunulacak.