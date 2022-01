Fatih Erkoç’un konseri İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak

Fatih Erkoç’un, 6 Ocak Perşembe akşamı caz orkestrasıyla verdiği konser, 13 Ocak Perşembe 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç, 6 Ocak Perşembe akşamı, Maximum Uniq Hall’da sahne aldı. Trombon, gitar, piyano, saz, ud gibi pek çok enstrümanı çalan, klasik müzik kökenli caz müzisyeni Erkoç’a sahnede orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband eşlik etti.

Konserde Isn’t She Lovely, The Lady is a Tramp, Fly Me To The Moon, What a Wonderful World gibi caz müziğin klasikleşmiş parçalarını seslendiren Erkoç ve orkestra seyirciden büyük beğeni topladı. Tamamı seyircili kaydedilen konser 13 Ocak’ta İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterimin yapıldığı tarihten itibaren sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.