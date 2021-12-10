Fatih’in kültürel mirası tuvale aktarılıyor

Fatih Belediyesi ilçenin kültürel mirasını tuvale aktarmak için resim yarışması başlattı. Tarihin izlerini sanatçıların gözünden seyretmeyi hedefleyen yarışma sonucunda dereceye girenlere toplam 65 Bin TL ödül verilecek.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri tarafından ‘Kültürel Miras’ odağında düzenlenen “Tarihten Tuvale” resim yarışmasının başvuruları devam ediyor. Fatih’in somut ya da somut olmayan kültürel miras ögeleri arasından sanatçıların kendi konularını seçecekleri “Tarihten Tuvale” resim yarışmasına on sekiz yaşını doldurmuş tüm yetişkin bireyler katılabiliyor.

“Kültürel mirasımızı sanatçılarımızın gözünden seyretmeyi hedefliyoruz”

Yarışma hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kadırga Sanat Merkezimiz birçok çeşitli sanat yarışmalarına ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Tarihin birçok dönemine ışık tutan, zengin tarihi miras ve kültürel çeşitliliğe sahip ilçemizin kültürel mirasını tuvale aktarmayı, bunu bir de sanatçılarımızın gözünden seyretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başarılı eserler ödüllendirilecek

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olan yarışma, yurt içi ve yurt dışında ikamet eden tüm yetişkin bireylerin katılımına açık. Değerlendirmeler sonunda, yarışmacılara 7 bin TL değerinde 3 başarı ödülü, 2 bin TL değerinde 10 mansiyon ödülü, bin 500 TL değerinde 10 Fatih Belediyesi özel ödülü ve 30 sergileme ödülü verilecek.

Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenecek

Yarışma sonunda başarı, mansiyon, Fatih Belediyesi özel ödülü ve sergileme ödülü kazanan eserler, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenecek.