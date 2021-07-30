Festivalin müzik ve eğlence etkinlikleri iptal edildi

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali programında yer alan müzik dinletisi eğlence içerikli etkinlikler, Türkiye’nin 21 ilinde 63 bölgede meydana gelen yangınlar nedeniyle iptal edildi.

“Acımız çok büyük”

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi ile yapılan toplantının ardından açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi:

"Sevgili vatandaşlarımız, sevgili sanatseverler ülkemizde vuku bulan ve ciğerimizi yakan yangınlar devam ediyor. Yaklaşık 21 vilayette 63 noktada yangınlar söz konusu. Canlarımız gitti, canlılar gitti. Acımız çok büyük. Aynı zamanda Dünya Federasyonlar Birliği’nin denetimi altında 22’nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali de devam ediyor. Festival Komitesi Başkan Vekili Gürhan Ozanoğlu ve Festival Komitesi ile yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda uluslararası bir festivalin sanatsal bölümleri devam edecektir. Ancak müzik ve eğlence bölümleri dün itibariyle tamamıyla iptal edilmiştir. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz ve güneyde yangın alanlarında yapılacak ağaçlandırma ile ilgili Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece ailemiz ile birlikte topyekûn var olduğumuzu, emirlerinde olduğumuzu, üzerimize düşen her vazifeyi yapacağımızı da herkese beyan etmek isterim. Tekrar ülkemize geçmiş olsun."