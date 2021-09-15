fizy’de bu yaz en çok Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut dinlendi

Dijital müzik platformu fizy’de bu yazın en fazla dinlenen ismi Sezen Aksu olurken, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un "Sevmedim Deme" isimli düeti en fazla dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkı unvanını aldı.

Dijital müzik platformu fizy’de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu. Dijital müzik platformu üyesi müzik tutkunları yaz boyunca en fazla Sezen Aksu şarkıları dinledi. Sezen Aksu’yu sırasıyla İbrahim Tatlıses, Ece Mumay, Derya Uluğ, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Buray, Kurtuluş Kuş, Ezhel ve Uzi takip etti.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği son dönemin popüler parçalarından "Sevmedim Deme" fizy’de bu yaz en fazla dinlenen parça oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Yalan’, Edis’in ‘Martılar’, Sezen Aksu’nun ‘Affet’, Hadise’nin ‘Hay Hay’, Derya Uluğ’un ‘Kanunlar Gibi’, Ece Mumay’ın ‘Peri’, Ezhel’in ‘Ben Bilmem’ ve Buray’ın ‘Alaz Alaz’ isimli parçaları da en fazla dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

Dijital müzik platformunda bu yazın en fazla beğenilen şarkısı yine Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un "Sevmedim Deme" ve ‘Nabız’ isimleri düetleriyle Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirdikleri ‘Leyla ve Mecnun’ isimli parçaları oldu. Platformda en fazla beğenilen parçalar arasında ‘Ece Mumay’ın ‘Peri’, Sefo’nun ‘Bilmem Mi’, ‘Hadise’nin ‘Hay Hay’, Buray’ın ‘Alaz Alaz’, Edis’in ‘Martılar’, Uzi’nin ‘Krvn’ ve Bilal Hancı’nın Mustafa Ceceli ile seslendirdiği ‘Rüzgâr’ isimli düeti yer aldı.

Dijital müzik platformunun en sevilen listelerinde pop müzik zirvede

Her müzik zevkine göre hitap eden ve farklı listelerle dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Dijital müzik platformunda bu yaz en çok dinlenen tür pop oldu. Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler(Yerli)’, ‘Haftalık Mix 1, ‘Karışık Kaset’, ‘Eskimeyen Şarkılar’, ‘fizy pop’, ‘Yaz Geldi, ‘fizy rap’, ‘Haftalık Mix 2, ‘Haftalık Keşif Listesi, ‘Taze Çıkanlar’ ve ‘En Yeniler (Yabancı)

Bu yaz, dijital müzik platformunu en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

En çok izlenen klip Niran Ünsal’a ait

Dijital müzik platformunda bu yazın en çok izlenen klibi Niran Ünsal’ın ‘Çok Sevmekten’ isimli şarkısı için çektiği klip oldu. Platformda en fazla izlenen videolar arasında Ece Mumay’ın ‘Peri’, Mabel Matiz’in ‘Kahrettim’, Simge’nin ‘Sevmek Yüzünden’, Edis’in ‘Matılar’ ve Murat Boz’un ‘Sevgilim’ parçaları yer aldı. Listede ayrıca Ziynet Sali’nin‘Efkarım Var’, Ufuk Beydemir’in ‘HİÇ’, Kerimcan Durmaz’ın ‘Peşimde’ ve Güney Koreli müzik grubu BTS’nin ‘Butter’ isimli parçalarının video klipleri de var.