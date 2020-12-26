’FOTON Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen ’FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri’ geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.
Coşkun Aral başkanlığında 2020 yılında kurulan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından ilk kez düzenlenen FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Yarışmada; haber-röportaj, moda, manzara, spor, portre, sokak, düğün, yemek, vahşi yaşam-doğa, seyahat, belgesel, reklam kategorisi ile birlikte fotoğraf yayıncılığı, fotoğraf editörü, fotoğraf kitabı, fotoğraf sergisi ve genç yetenek ödülleri takdim edildi. 2020 yılı onur ödülünün sahibi ise Ozan Sağdıç oldu.
Ödül alanlar
Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı: Levent Kulu
Yılın Moda Fotoğrafçısı: Tamer Yılmaz
Yılın Manzara Fotoğrafçısı: Ersin Alok
Yılın Spor Fotoğrafçısı: Mine Kasapoğlu
Yılın Portre Fotoğrafçısı: Oktay Çolak
Yılın Sokak Fotoğrafçısı: :Çağdaş Kul
Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Mehmet Ateş
Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Erol Doğaner
Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: İzzet Keribar
Yılın Belgesel Fotoğrafçısı: Özcan Yurdalan
Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Fethi İzan
Yılın Fotoğraf Yayıncılığı: Adem Meleke
Yılın Fotoğraf Editörü: Ercan Arslan
Yılın Fotoğraf Kitabı: İbrahim Zaman
Yılın Fotoğraf Sergisi: Dilan Bozyel
Yılın Genç Yetenek Ödülü: Emirkan CörütYılın Onur Ödülü: Ozan Sağdıç