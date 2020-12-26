’FOTON Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen ’FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri’ geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Coşkun Aral başkanlığında 2020 yılında kurulan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından ilk kez düzenlenen FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Yarışmada; haber-röportaj, moda, manzara, spor, portre, sokak, düğün, yemek, vahşi yaşam-doğa, seyahat, belgesel, reklam kategorisi ile birlikte fotoğraf yayıncılığı, fotoğraf editörü, fotoğraf kitabı, fotoğraf sergisi ve genç yetenek ödülleri takdim edildi. 2020 yılı onur ödülünün sahibi ise Ozan Sağdıç oldu.

Ödül alanlar

Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı: Levent Kulu

Yılın Moda Fotoğrafçısı: Tamer Yılmaz

Yılın Manzara Fotoğrafçısı: Ersin Alok

Yılın Spor Fotoğrafçısı: Mine Kasapoğlu

Yılın Portre Fotoğrafçısı: Oktay Çolak

Yılın Sokak Fotoğrafçısı: :Çağdaş Kul

Yılın Düğün Fotoğrafçısı: Serhan Sertel

Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Mehmet Ateş

Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Erol Doğaner

Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: İzzet Keribar

Yılın Belgesel Fotoğrafçısı: Özcan Yurdalan

Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Fethi İzan

Yılın Fotoğraf Yayıncılığı: Adem Meleke

Yılın Fotoğraf Editörü: Ercan Arslan

Yılın Fotoğraf Kitabı: İbrahim Zaman

Yılın Fotoğraf Sergisi: Dilan Bozyel

Yılın Genç Yetenek Ödülü: Emirkan Cörüt

Yılın Onur Ödülü: Ozan Sağdıç