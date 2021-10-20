Geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor

İznik Belediyesi yeni çalışması olan “Geçmişin İzleri” projesinde ikinci çalışmasını izleyicilerin beğenisine sundu.

İznik’te unutulmuş kültürler “Geçmişin İzleri” projesi çerçevesinde belgeselleştiriliyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerin kuruluş hikâyesi, göç hikâyeleri, çocukluk ve gençlik yaşantıları, geçim kaynakları, giyim kültürü, düğün kültürü ve günümüz ile ilgili bir çok hatıra yaşlılar tarafından izleyicilere aktarılıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Bizler kültürlerimiz ile bu günlere geldik. Kültür, bir millete ait maddî ve manevî değerlerin hepsidir. İznik ilçemiz gerek kırsal mahalleleri ve gerek merkez mahalleleri ile âdetâ bir kültürler harmanıdır. Tarihimizde farklı coğrafyalardan çeşitli sebeplerle göç etmiş büyüklerimiz kültürlerini de buralarda yaşatmıştır. Bugün bu kültürleri tekrar hatırlamak, hafızamızda tutmak ve gençlerimize aktarmak amacıyla “Geçmişin İzleri” çalışmamızı hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizin kuruluş hikâyesi, göç hikâyeleri, çocukluk ve gençlik yaşantıları, geçim kaynakları, giyim kültürü, düğün kültürü ve günümüz ile ilgili bir çok hatıra bizzat o bölgede yaşayan en yaşlılar tarafından izleyicilere aktarılacak. Böylelikle bu kayıtlar ileriki yıllarda tarihimize de ışık tutmuş olacak. Çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bütün kurgu, senaryo, montaj ve çekimler İznik Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından hazırlanırken, ikinci çalışma Sarıağıl Mahallesi’nde Muhtar Cemalettin Küçük ve vatandaşların iştirâkiyle yapılarak yayınlandı. Kısa film konseptinde hazırlanan söyleşiler vatandaşlar ve ilgili kişiler tarafından büyük beğeni toplarken, İznik Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve youtube kanalında izleyiciyle buluşuyor.