“Genco” belgeseli Nilüfer’de izleyici ile buluştu

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını anlatan “Genco” isimli belgesel Nilüfer’de sanatseverlerle buluştu.

Genco Erkal’ın senaryosunu yazdığı, Selçuk Metin’in yönetmenliğini, Enka Sanat’ın da yapım sponsorluğunu üstlendiği otobiyografik belgesel “Genco”, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime sunuldu. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın üstlendiği belgesel, izleyiciyi geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. Belgesel, bugüne kadar 55 oyun yönetmiş, 80 oyunda oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 uyarlama yapmış ve 1 oyun yazmış sanatçının, bütünüyle tiyatroya adanmış hayatını anlatıyor. Sanatçının çocukluk, gençlik ve meslek hayatının çok büyük bir bölümünün geçtiği, aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel hayatının şekillendiği İstiklâl Caddesi’nde başlayan belgesel, kronolojik bir sırayı takip etmekten ziyade, olaylar, zamanlar ve mekânlar arası çağrışımlarla devam ediyor. İzleyici de belgeselde bir dönemin tiyatro tarihine şahitlik ediyor.

Genco Erkal’ın ve Dostlar Tiyatrosu’nun arşivinden belgeler, fotoğraflar ve videolar ile izleyicilere görsel açıdan da zengin bir serüven sunan 90 dakikalık belgeselin sonunda salonda bulunanlar Genco Erkal’ı ve yönetmen Selçuk Metin’i ayakta alkışladı. Gösterimin ardından Genco Erkal ve Selçuk Metin izleyicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi

Genco Erkal, Bursa’da sahnelediği “Asiye Nasıl Kurtulur” oyunu sırasında yaşadıklarını da izleyicilerle paylaştı. Bursa’nın, özellikle de Nilüfer’in gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Son dönemde gençlerin tiyatroya olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini de anlatan Erkal, “Gençlerin tiyatroya gitmesi her zaman en büyük dertti. Gençler tiyatroya gitmiyorsa, siz öldünüz demektir. Seyircilerimizin yarısının hâlen gençlerden oluşması bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Günümüzde tiyatroların durumunun ümit kırıcı olduğunu da ifade eden Genco Erkal, yine de umutların yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da sahneye çıkarak, Genco Erkal ve yönetmen Selçuk Metin’e bütün Nilüferliler adına teşekkür etti.