Golden City Awards’ta Küçükçekmece’ye Kültür-Sanat ödülü

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Küçükçekmece Belediyesi eğitim ve kültür-sanat alanında en iyi ilçe belediyesi ödülüne layık görüldü.

Kemal Çebi: Hedefim, Küçükçekmece’yi kültür-sanat kenti yapmak

Golden City Awards 2021’de böyle bir ödül alıyor olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de amacımız, kültürü kente taşımak. Bunu, kitap okuma otobüslerimizle, tiyatro , sinema, resim, güzel sanatlar, müzik, kütüphane ile yapıyoruz. Kent kültürü, kentte barış, kentte adalet sloganıyla yola çıktık. Gençlerimize benim de fırsatım olsaydı dedirtmemek için Küçükçekmecelileri pandemide bile sanatın hiçbir dalını mahrum bırakmadık. Topluma vermeden okumuyor, izlemiyor diye eleştirmeyi uygun bulmuyorum. Küçükçekmece’nin gölüyle, asfaltıyla değil kültür ve sanat açısından İstanbul’da en çok akılda kalan yer olması için elimden geleni yapıyorum. Umuyorum başaracağım. Küçükçekmece’de İstanbul’a hitap eden etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

25 belediye katıldı

Geleceğin şehirlerine önemli bir bakış açısı sağlamak, şehircilik alanında süregelecek pek çok faaliyetlerle kentlerin gelişmesine, markalaşmasına öncülük etmek amacıyla düzenlediği Golden City Awards ödül törenine 25 belediye katıldı.