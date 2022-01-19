Gurbet hikâyeleri türkülerle buluşuyor

Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisi ile buluşacak.

1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisi ile buluşacak.

Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özleminin, gurbette yaşanan acı tatlı hikâyeler ve türkülerle anlatıldığı konserin içeriği, gurbetçilerin anılarından ve mektuplarından oluşturuldu. Konserde seslendirilecek türküleri ise besteci ve bağlama ustası Coşkun Karademir derledi.

Gülcan Opel sahnede olacak

“Gurbet Treni” ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu konserde buluşacak.

Gurbet hikâyeleri türkülerle bu konserde buluşuyor

Gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden oluşturulan metin Diaspora Türk tarafından hazırlandı.

Metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek. Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacak. Konserde solistlere eşlik eden 11 kişilik halk müziği topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.