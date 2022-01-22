Güzel sanatlar akademisi başlıyor

Silivri Belediyesi Ocak 2022 meclis toplantısında alınan kararla Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti belediyeye ait Selimpaşa Mahallesi’ndeki tescilli binalar, akademi tadında müzik okulu, sanat okulu ve kurslar yapılması için Nişantaşı Üniversitesine tahsis edilmişti. Yapılan tahsisin ardından ilk akademik eğitim için start verildi. Güzel Sanatlar Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi eğitmenleri tarafından 16 hafta sürecek eğitimle programa katılan öğrencilere Selimpaşa eski belediye binasında ücretsiz olarak piyano, viyolonsel, viyola, bağlama, klarnet, perküsyon, şan, koro, yaratıcı drama ve oyunculuk eğitimi verilecek. 10-14, 14-18, 18 yaş ve üzeri yaş grupları 15’er kişilik sınıflarda eğitim görecek. 16 haftalık eğitimin ardından kursa katılan kursiyerlere Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı olan Nişantaşı Üniversitesine ait “Sürekli Eğitim Merkezi” onaylı sertifika verilecek. Kayıt, mülakat ve yetenek değerleme tarihi 27-28 Ocak 2022 olarak belirlenen eğitim programı için kurs başvuruları online olarak https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ KÜLTÜR SANAT ŞEHRİNE DÖNÜŞECEK”

Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan akademi ile ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini yetiştirmeleri için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Bu amaçla 2022 yılı Ocak ayı belediye meclisimizde aldığımız kararla Selimpaşa’da bulunan belediye ek hizmet binamızı Nişantaşı Üniversitesine tahsis etmiştik. Yaptığımız tahsisin ardından çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve Güzel Sanatlar Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı’nı başlattık. Bu programla ilçemizde yaşayan gençlerimize akademik bir eğitimle, müzik aletlerinden oyunculuk ve şan derslerine kadar birçok kurs verilecek. Bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler Nişantaşı Üniversitesinden sertifika alacaklar. Devam eden kültür sanat etkinlikleri ve eğitimlerimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. Silivri kültür ve sanat şehrine dönüşecek.” dedi.

Güzel Sanatlar Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı İçin;

Kayıt, mülakat ve yetenek değerleme tarihleri: 27-28 Ocak 2022

Selimpaşa Eski Belediye Hizmet Binası

Online kayıt: https://kultursanat.silivri.bel.tr/

Detaylı bilgi: 0212 727 50 09 Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü