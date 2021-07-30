Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı

Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yıl dönümü kapsamında yapılacak anma programı etkinlikleri Beyoğlu’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Anma programı etkinlikleri 03-04 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek.

Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında yapılacak olan anma programı etkinlikleri Beyoğlu Emek Sineması’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin katılırken, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Öcal Oğuz ise online olarak toplantıya katılanlar arasındaydı. Anma etkinlikleri kapsamında çekilen kısa filmlerin gösterimiyle başlayan program, konuşmacıların etkinliklere dair bilgilendirmesiyle devam etti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Bu sene hem UNESCO tarafından hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile Hacı Bektaş Veli anma yılı ve aynı zamanda Yunus Emre’nin, Ahi Evran’ın anma etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir yıl olarak karşımızda. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pandemi şartlarında yılbaşında aslında planladığımız bu etkinliği Ağustos başı itibari ile start vermiş durumdayız” dedi.

“Etkinlikler 03-04 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek”

Hacı Bektaş Veli’nin 750’nci ölüm yıldönümü etkinliklerinin merkezinin Nevşehir olduğunu kaydeden Demircan, “Anma etkinliğimizi ilk gerçekleştireceğimiz yer Hacı Bektaş Veli’nin geldiği mekan olarak, karargah olarak kurduğu Nevşehir’in Hacı Bektaş Veli ilçesi. Dergahının bulunduğu mekan da orada. Dolayısıyla Nevşehir Belediyemiz ile birlikte, kendi kurumlarımızla birlikte bu sene 03-04 Ağustos tarihlerinde burada bir etkinlik planlıyoruz. Başlangıcında 03 Ağustos’ta üniversitemizin önderliğinde Türk Tarih Kurumumuzla birlikte bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Bu sempozyuma yurtiçinden ve yurtdışından katılımcılar olacak. 04 Ağustos gününde de başta Kadıncık Ana Evi açılışı ve müzemize katacağımız yeni değerlerle, güzel sanatlar, tiyatro, sinema bölümlerimizin hazırlıklarıyla birlikte bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Halkımızın etkinliklere katılımını arzu ediyoruz”

Düzenlenecek etkinliklere halkın da katılımını arzu ettiklerini belirten Demircan, “Aslında bu anma etkinliği oluşturulan içerik ile birlikte tahminimiz 35 tane vilayetimizden katılım da gerçekleşeceği gibi, aynı zamanda bu etkinliklerin bütün yurt çapında anma etkinliklerine zemin teşkil etmesi ve içerik oluşturması. Bu sene bu anlattığımız etkinliklerde hangi mottolar üzerinde durulacağı konusunda ilanı anlamına geliyor. Bu vesileyle bir dijital platformda bunları bütün toplumumuzla bölüşüyoruz. Bu bölüşmede her kim ki irtibatta olabiliriz, olamayabiliriz kurumlarımız bu hazırlıklarımızdan istifade ederek halkımızın da Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğine katılımını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.