banner4556

Hayatımız iletişim söyleşileri Tuzla’da

banner4664

Medya dünyasının ünlü isimleri, Hayatımız iletişim söyleşileriyle Tuzla’da gençlerle bir araya geldi.

Hayatımız iletişim söyleşileri Tuzla’da
banner4584
banner4336

Medya dünyasının ünlü isimleri, Hayatımız iletişim söyleşileriyle Tuzla’da gençlerle bir araya geldi.

Medya dünyasının ünlü isimleri Umut Öztürk, Mehmet Aydın, Hopdedik Ayhan ve Ekin Olcayto iletişim üzerine gerçekleştirdikleri söyleşilerine, Tuzla’da devam etti.

Etkili iletişim, kelimelerin gücü, sosyal medya kullanımı ve medya tecrübeleri aktarımlarının yapıldığı programa, gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençler, iletişim dünyasının başarılı isimleriyle buluşmanın memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir tarafında gerçekleşmeye devam eden ‘Hayatımız iletişim seminerleri’ Cumartesi günü Zonguldak’ta olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666