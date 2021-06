Haziran ayında TV+’ta dünyaca ünlü yapımlar yayınlanacak

Dijital televizyon platformu TV+, yaz mevsimini ünlü yapımlarla karşılıyor. Haziran ayında TV+’ta yayınlanacak filmler arasında ‘Tenet’, ‘Scoob!’, ‘Jexi’, ‘The Emoji Movie’, ‘Sytem Crasher’, ‘Heroic Losers’, ‘Life in a Year’, ‘The Bookshop’, ‘Going in Style’ ve ‘Destination Wedding’ yer alıyor. ‘Darkness: Those Who Kill’ ikinci sezon, ‘11.22.63’, ‘The Last Ship’, ‘Power’ ve ‘iZombie’ ise Haziran ayında dijital televizyon platformunda yayınlanacak diziler arasında yer alıyor.