Hazreti Mevlana Edirne’de Şair Özdemir’in şiirleriyle anıldı

Şair ve Yazar Kasım Alper Özdemir’in yorumladığı "Mevlana Şiirleri" ile Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vuslatının 748.yılında Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen özel bir etkinlik ile anıldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan ekibin birbirinden güzel müzikleriyle eşlik ettiği etkinlikte Kasım Alper Özdemir, Mevlana’nın hayatını şiirlerle anlattı.

Aynı zamanda İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Özdemir maneviyat dünyamızın sembol isimlerinden Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin de şiirlerini okurken program sonunda geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta şair Sezai Karakoç’un Sürgün şiirini de yorumladı.

Sema gösterisi eşliğinde şiirler de okuyan Kasım Alper Özdemir’e Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ahmet Hamdi Zafer’de teşekkür ederek plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Şair Kasım Alper Özdemir, “2016 yılından beri çeşitli etkinlikler vesilesiyle ecdad yadigarı bu kent Edirne’ye yeniden gelmek ayrı bir mutluluk. Rektörümüz Prof. Dr Erhan Tabakoğlu Hocamız ve ekibi geleceğe köprü olmaya ve bu hoşgörü köprüsünü kurmaya çok güzel çalışmalarla devam ediyorlar. İnşallah kültürel manada daha çok güzel etkinliklerle Hasan Sezai’nin maneviyatıyla aydınlanan bu şehirde olmaya devam edeceğiz. Trakya Üniversitesi’nin davetleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.