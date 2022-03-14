“Hilâl-İ Ahmer’den Kızılay’a 14 Mart Tıp Bayramı” sergisi sanatseverlerle buluşuyor

“Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a 14 Mart Tıp Bayramı” sergisi sanatseverlere kapılarını açıyor. Kızılay’ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla eş zamanlı olarak Kızılay Altıntepe, Kızılay Kartal, Kızılay Kayseri ve Kızılay Konya Hastanelerinde düzenleyeceği sergilerde Hilal-i Ahmer’in, bugünün Kızılay’ına dönüşen hikayesine yer verilecek.

11 Haziran 1868 tarihinden bu yana, Türkiye’de ve tüm dünyada, Türk milletinin merhamet ve yardımseverliğinin en somut karşılığı olan Kızılay, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarının yanında. Daha önce Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda açılışı yapılan “Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a” sergisi bu kez “14 Mart Tıp Bayramı” sergisi olarak Kızılay iştiraki hastanelerde sanatseverlerle buluşacak.

Sergilerde Haluk Perk ve Kızılay koleksiyonlarından fotoğraflar ve önemli belgeler yer alıyor. Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi, Kızılay Kartal Hastanesi, Kızılay Kayseri Hastanesi ve Kızılay Konya hastanelerinde yapılacak açılış törenlerinde hastanelerde görev alan doktorlara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çeşitli plaketler verilecek.

Tarihe tanıklık etmek isteyenler bu sergilerde buluşacak

Sergiyi ziyaret edenler, savaşta yaralanan askerlere yardım etmek için kurulan ‘Hilal-i Ahmer’in, bugünün Kızılay’ına dönüşen hikayesinde; Kızılay’ın kuruluşunu yapan değerli isimler, 1. Dünya Savaşı’nda cephe ve cephe gerisi, yüzen hastaneye dönüştürülen Kızılay gemileri, esir mübadele çalışmaları, Milli Mücadele dönemindeki yardım ve sağlık çalışmaları, Atatürk’ün Kızılay Genel Merkezi’ne ve Derne’deki Kızılay çadırına yaptığı ziyaretleri, Afetlerde umut ışığı Kızılay’ı, Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi, Sanat ve Kızılay gibi pek çok tarihi olaya tanıklık edecekler.