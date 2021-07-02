İbrahim Öztek’ten yeni kitap: ’Sitolojide Temel İlkeler’

Prof. Dr. İbrahim Öztek, bu yıl öğrencilerine verdiği dersleri kitap olacak şekilde hazırlayarak ’Sitolojide Temel İlkeler’ adı altında kitap haline getirdi. Kitapta, patoloji ve sitoloji laboratuvar çalışmaları ile sitolojinin temel ilkeleri yer alıyor.

Üsküdar Üniversitesi bilimsel kadrosunda fahri olarak görev alan ve 2020 yılında da resmen Tıbbi Patoloji Aba Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. İbrahim Öztek, aynı zamanda Patofizyoloji Bilim Dalı sorumlusu olup, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Ergoterapi ve Patoloji Teknikerliği öğrencilerine de ders veriyor. Türkiye’de ve dünyada halen birçok federasyonun başkanı olan Öztek, bu yıl öğrencilerine verdiği dersleri derleyerek ’Sitolojide Temel İlkeler’ adı altında kitap haline getirdi. Bu kitapta, patoloji ve sitoloji laboratuvar çalışmaları ile sitolojinin temeli yer alıyor. Kitap, 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi’nin ilk ders kitabı olma özelliği de taşıyor. Bugüne kadar 23 adet sportif ve kültürel kitabı bulunan Prof. Dr. İbrahim Öztek’in bilim alanında ise biri Amerika’da olmak üzere 6 kitapta bölüm yazma, 360 yayın, 10 TÜBİTAK teşvik ödülü, iki dünya birinciliği ve sayısız Türkiye birinciliği kazanmış bilimsel araştırmaları bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi tarafından basılan ve üniversitenin ilk ders kitabı olan bu bilim eseri için Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve tıp fakültesi hocalarının katılımı ile mütevazi bir kutlama töreni yapıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Kıymetli hocam Prof. Dr. İbrahim Öztek, üniversitemizin bilimselliği açısından atılan bu adımla bize büyük bir onur yaşattı. Kendisi pek çok alanda kalemşördür. Hocamı iyi tanırım. Bu kitapla yetineceğini sanmıyorum. Üniversitemizin bilimsel lokomotifi olarak genç bilim adamlarımıza da örnek olacaktır. Kendisini candan kutluyorum" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek törene katılan hocalara imzalayarak kitabını takdim etti.