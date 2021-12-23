İhlas Haber Ajansı’na ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülü verildi

Sultanbeyli’de düzenlenen SUGİAD 5’inci En İyiler Ödül Töreninde, ‘bölgesel’, ‘ulusal’ ve ‘geleneksel’ kategorilerinde kazananlar ödüllerine kavuştu. Ulusal kategoride ‘En iyi Haber Ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na verildi. Ödül, İHA Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer’e takdim edildi.

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği (SUGİAD) tarafından 5’inci En İyiler Ödül Töreni düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen törende ‘bölgesel’, ‘ulusal’ ve ‘geleneksel’ kategorilerinde farklı alanlarda kazananlar ödüllerine kavuştu. Ödül törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, SUGİAD Başkanı Fatih Yılmaz ile iş adamları, gazeteciler ve usta oyuncular katılırken, programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaptı.

Ulusal kategori başlığı altında ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na verildi. Ödül, İHA Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer’e, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Eyüp Özsoy tarafından takdim edildi. Aynı zamanda ulusal kategoride ‘Toplumsal Gelişime En İyi Katkı’ ödülü Eğitimci Gurbet Altay’a, ‘En İyi Sporcu’ ödülü Güreşçi Rıza Kayaalp’e, geleneksel kategoride ‘Onur Ödülü’ Usta Aktör Serdar Gökhan’a verildi. Ulusal, bölgesel ve geleneksel kategorilerinde farklı dallarda en iyi olarak kabul görenler ödüllerine kavuştu.