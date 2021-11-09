II. Abdülhamid Han’ın mirası olan binada restorasyon tamamlandı

II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Bilecik Valiliği binası hizmete açılıyor.

1905-1907 yıllarında II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Bilecik Valilik binasında dört buçuk yıla yakın süren kapsamlı restorasyon çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Kapsamlı restorasyon çalışmaları sebebiyle Hürriyet Mahallesi İl Özel İdaresi Yerleşkesine taşınan Bilecik Valiliği binası, restore çalışmalarının bitmesi üzerine Cumhuriyet Mahallesindeki yerleşkesine taşındı. Bilecik Valiliğince yapılan açıklamaya göre, geçici olarak Bilecik İl Özel İdare Yerleşkesinde bulunan hizmet binasından tarihi hükumet konağına taşınma işlemleri hafta sonu tamamlandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, “Şehrimizin simge yapısının gelecek nesillere aktarılması ve uzun yıllar daha milletimize, devletimize hizmet edilebilmesi için binanın restorasyonunun yapılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, geçmiş dönem valilerimize, milletvekillerimize ve sabırla valiliğimizin asli yerinde hizmet vermesini bekleyen tüm Bilecikli hemşehrilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.