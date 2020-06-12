İki müzisyen ‘Searching for Sound’ belgeseli için yola çıktı

İki başarılı müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin, Red Bull Media House’un hazırladığı ‘Searching for Sound’ belgeseli için yola çıktı.
Islandman ve Hey Douglas! projeleri ile tanınan iki başarılı müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin, bu topraklardaki müziğin kökenini araştırdığı Red Bull Media House yapımı ‘Searching for Sound’ adlı belgesel için bir araya geldi.
ABD’den prestijli ödül
Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ABD merkezli MPSE (Motion Picture Sound Editors) Golden Reel Awards’un ‘Tiyatro dışı Belgesel’ (Non-Theatrical Documentary) dalında kazananı iki müzisyenin ilham aldıkları geleneksel müziğin kökenine yaptığı yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı ‘Searching for Sound’ belgeseli olmuştu.