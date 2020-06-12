İki müzisyen ‘Searching for Sound’ belgeseli için yola çıktı

İki başarılı müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin, Red Bull Media House’un hazırladığı ‘Searching for Sound’ belgeseli için yola çıktı.

Islandman ve Hey Douglas! projeleri ile tanınan iki başarılı müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin, bu topraklardaki müziğin kökenini araştırdığı Red Bull Media House yapımı ‘Searching for Sound’ adlı belgesel için bir araya geldi.

Yaşadıkları toprakların kültürüne ve köklerine sıkı sıkıya bağlı iki müzisyen, ilham aldıkları seslerin peşine düştü ve bir keşif yolculuğuna çıktı. Uzun yıllardır birlikte üreten Tolga Böyük ve VEYasin; onları besleyen, motive eden müziklerin ‘sırrını’ aramak üzere çıktıkları bu yolculuğa ‘Böyük Serüven’ adını verdi. Başlangıç noktası olarak Cahit Berkay’a giden ikili, yolculuğun devamında aşıkların, şamanların ve yerel müzisyenlerin kapılarını çaldı.

ABD’den prestijli ödül

Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ABD merkezli MPSE (Motion Picture Sound Editors) Golden Reel Awards’un ‘Tiyatro dışı Belgesel’ (Non-Theatrical Documentary) dalında kazananı iki müzisyenin ilham aldıkları geleneksel müziğin kökenine yaptığı yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı ‘Searching for Sound’ belgeseli olmuştu.