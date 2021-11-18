İnci Aydar Anısına 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı Başlıyor

Silivri Belediyesi, ilçenin uluslararası düzeyde kültür ve sanatla anılması amacıyla 1. Uluslararası Resim Çalıştayı düzenliyor. 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Silivrili ressam İnci Aydar anısına organize edilen, Türkiye ve yurtdışından 45 ressamın katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda; dünyaca ünlü ressamlar, resmettikleri eserleri Silivri Belediyesi’nin kültür arşivine bırakacaklar. Silivri’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan çalıştay programı için Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesinde 22 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da tanıtım toplantısı ve Sergi Salonunda 26 Kasım Cuma günü saat 14.00’te ise sergi açılışı yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ ULUSLARARASI ALANDA SANATLA ANILACAK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin uluslararası sanat camiasında isminin duyurulması ve ilçenin tanıtımı için büyük öneme sahip olan Resim Çalıştayı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2021 yılının Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Ekim ayında söyleşi yapmıştık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Sanatçı Ahmet Şafak ve devlet tiyatrosu sanatçılarından Osman Nuri Ercan’ın katılımları ile ‘Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi’ temalı bir program gerçekleştirmiştik. Şimdi de kültür sanat etkinliklerimizi uluslararası arenaya taşıyıp kapsamlı bir etkinlik daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye ile birlikte 11 farklı ülkeden 45 ressamın katılacağı bir Resim Çalıştayı yapıyoruz. Her biri birinden değerli resim sanatçılarını Silivri’mizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Silivri’miz için çok önemli ve değerli bir organizasyon olacak. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir şehir olan ilçemize sanatsal yönden değer sağlayacak. 22 Kasım Pazartesi günü çalıştayımızın tanıtım toplantısını yapacağız. 26 Kasım Cuma günü ise Kültür Sokağımızda bulunan 4’üncü salonumuzda sanatçılarımızın Silivri’de yaptığı eserlerin sergisini açacağız. İlçemizin kültür sanat arşivine değerli resim sanatçılarının eserlerini kazandırmış olacağız.” dedi.

22-30 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Resim Çalıştayı’na katılan ülkeler ve sanatçıların isimleri şu şekilde;

Türkiye’den; Prof. Dr. Basri Erdem, Prof. Dr. Birsen Çeken, Prof. Dr. Erol Yıldır, Prof. Dr. Gültekin Akengin, Prof. Dr. M. Salim Aktuğ, Prof. Dr. Bahattin Odabaşı, Arzu M. Koraltan, Çiğdem Çallı, Dursun Emre Karoğlu, Gülay Birben, Gül Öztrükmen, Kevser Kartal, M. Ali İlbey Karoğlu, Melikşah Yıldırım, Mehmet Hacıfettahoğlu, Mümin Candaş, Orhan Zafer, Siret Uyanık, Yaşar Çallı, Zirver Kaplan, Abdullah Tazemin, Emine Toprak, İhsan Biçer, Gül Özıslak, Kadriye Akbaşak, Nilgün Akder, Ömer Faruk Küçükkaya, Özdoğan Arifoğlu katılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden; Prof. Dr. Bülent Salderay, Prof. Dr. Feridun Işıman, Azerbaycan’dan; Prof. Dr. Ulviyya Hamzayeva, Almanyda’dan Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Arnavutluk’dan; Prof. Dr. Buron Kaceli, Jona Dividi, Başkurdistan’dan; Olga Frolova, Bulgaristan’dan; Anur Mahmudova Kaplan, Bosna Hersek’den; Cevdet Nikocevic, Mirsada Baljıc, Rusya’dan; Helen Panasıuk, Svetlana Inaç, Kuzey Makedonya’dan; Prof. Dr. Fehim Huskovic, Özbek Ajvaz, Mısır’dan; Mohammed Farouk Hemida, Merihan Bakralsedig İbrahim Azzam, Dr. Raghda, Ahmed Almohands, Ukrayna’dan; Maria Moroz ve Regina Bachınska misafir oluyor.