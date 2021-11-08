İnegöl Belediyesi öğrencileri kitapla buluşturuyor

İnegöl Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Edebey İlkokulunda 150 öğrenciye kitap dağıttı. Aynı zamanda 20-28 Kasım tarihlerinde yapılacak 5. İnegöl Kitap Günleri öncesi de 60 okulda 27 bin ilkokul öğrencisine kumbara dağıtımına başlandı.

İnegöl Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftasında öğrencileri kitapla buluşturdu. Edebey İlk ve Ortaokulunda 150 öğrenciye kitap hediye edildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Millî Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Meclis Üyelerinin katılımıyla yapılan etkinlikte, aynı zamanda 20-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. İnegöl Kitap Günleri için kumbara dağıtımları da yapıldı.

Kitap ve kumbara dağıtımıyla alâkalı açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni haftaya Edebey İlkokulumuzda başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Dünya Çocuk Kitapları Haftası içerisindeyiz. Bu vesileyle çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarını arttırabilmek, bu anlamda teşvik oluşturabilmek adına kendilerine kitaplar hediye ediyoruz. Çocuklarımızın gelecekte başarılı olabilmesi adına onların kitap okuma alışkanlığını arttırmalarını istiyoruz. Bunun sadece öğrencilerimizle, gençlerimizle de sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bütün yetişkinlerimizin de mutlaka baş ucunda okuduğu kitapları olmasını arzu ediyoruz. Okuyan toplumlar gelişiyor ve gelişen toplumlar daha güzel işler ortaya koyabiliyorlar. İnşallah bizler de iyi noktalardayız ama daha iyisi olabilmesi adına mücadelemizi hep birlikte devam ettirmek durumundayız” dedi.

150 kitap, 27 bin kumbara dağıtılıyor

Kitap ve kumbara dağıtımları hakkında da bilgi veren Taban, “Bugün burada 150 öğrencimize kendi yaş gruplarına uygun kitaplar dağıtıyoruz. Aynı zamanda 20 Kasım tarihinde başlayıp 28 Kasım’a kadar sürecek olan 5. İnegöl Kitap Günlerimi başlayacak. Burada da özellikle 100 civarında yazarımızı, seçkin yayın evlerini ve 1 milyon kitap hedefimizi yakalamış olacağız. Konferanslar, söyleşiler ve imza günlerini içeren bir 9 günü kitapseverlerin beklediğini ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda anaokulundan 5’inci sınıfa kadar olan öğrencilerimize 60 okulda toplam 27 bin kumbara dağıtmış olacağız. Çocuklarımıza hem daha iktisatlı olmaları anlamında, harçlıklarından biriktirerek kitap almalarını istiyoruz. Kaldı ki biler de yine çocuklarımıza kitap hediye ederek onları ayrıca teşvik etmek istiyoruz. Ben önümüzdeki günlerde başlayacak İnegöl Kitap Günlerini sabırsızlıkla beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Kitaplar medeniyete yol gösteren ışıklardır. Dolayısıyla bu anlamda biz de mücadelemize devam ediyor olacağız” açıklamalarında bulundu.