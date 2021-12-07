İnegöl’de çocuklar sanatla büyüyor

İnegöl Belediyesi’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Çocuk Tiyatro Gösterileri kasım ayı itibariyle başladı. İlk ay 4 farklı oyun İnegöllü miniklerle buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin pandemi öncesi vazgeçilmez kültür sanat faaliyetleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri, kasım ayı itibariyle yeniden başladı. Her hafta cumartesi günü 14.00’da farklı bir çocuk tiyatro oyununun İnegöllü minik sanatseverlerle buluştuğu gösteriler kapsamında, bu ay 4 farklı oyun sahnelendi. İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyunların ilki 06 Kasım’da gerçekleştirildi. Kazım Güçlü’nün yazıp yönettiği ve müziklerini Fatih Erkoç’un yaptığı, Bursa Bölge Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “Tıngır Mıngır Ülke” isimli oyunda, deprem konusu işlendi. Oyuna minik sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. 13 Kasım Cumartesi günü ise “Sinderella” Çocuk Tiyatro Oyunu İnegöllü miniklerle buluştu. 20 Kasım’da “Çizmeli Kedi” ve 27 Kasımda ise “Arkadaşım Dinozor” oyunları Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde İnegöllü miniklerin beğenisine sunuldu.

Gösteriler 6-12 yaş arası çocuklar için sahnelendi. Eğlenceli ve eğitici oyun ile çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılırken, aynı zamanda minik sanatseverlerin eğlenirken öğrenmeleri ve düşünmeleri sağlanıyor. İnegöllü minikler farkındalık ortaya koyan böylesi güzel etkinlikler içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar adına İnegöl Belediyesine teşekkür ettiler.