Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mirasımız Kudüs Derneği işbirliğiyle ‘İnsanlığın Miracı Kudüs’ programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) organize edilen program, Mescid-i Aksâ Müezzini Azzam Dweik’in okuduğu İsra Suresi’nden ayet-i kerimeler ve yatsı ezanı ile başladı. Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından, Özgür Kudüs çizgi videosu ilgiyle izletildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Peygamber Efendimizin miracını anlattı, insanlığın yeniden miracı yaşayabilmesinin yolunun ise Kudüs’e sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğü için verilen mücadelenin destekçisi olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Programda, sanatçılar Ömer Karaoğlu ve Mustafa Demirci’nin ezgileriyle Özgür Kudüs akdi tazelendi. Ömer Faruk Elmas’ın ‘Kum Sanatı’ gösterisi ilgiyle izlenirken; Kudüs ziyareti çekilişinin de yapıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 4’üncüsü yapılan Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserler sergilendi.