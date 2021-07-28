İş adamı Gökhan Reis’in düzenlediği bayram etkinliğinde Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik sahne aldı

Beylikdüzü’nde açılan ve kısa sürede İstanbul’un gözde mekanları haline gelen Duqqan Sahne, Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getiriyor. Ünlü isimlerin bir araya geldiği mekanda son olarak Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik sahne aldı.

Beylikdüzü’nde kısa sürede İstanbul’un gözdesi haline gelen Duqqan Sahne, ünlü isimlerin buluştuğu mekan haline geldi. Son olarak Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik Duqqan Sahne’de hayranları ile buluştu. Aynı zamanda, dünya mutfağı ve lezzetlerini müşterine sunan Duqqan Sahne, yemekleriyle de vatandaşlardan büyük beğeni alıyor. Duqqan Sahne işletmecisi Gökhan Reis ve ünlü organizatör Kemal Aslan, Türkiye’nin yıldızlarını Duqqan Sahne de buluşturacaklarını dile getirdiler.

"En kaliteli hizmeti sunmak amacıyla Duqqan’ı açtık"

Cemiyetin ünlü isimlerinin ve gazetecilerin yer aldığı mekanda basın açıklaması yapan İşletmeci Gökhan Reis, "Beylikdüzü’nün böyle güzide bir mekana ihtiyacı vardı, bizler de bölgemizin halkı ve dışarıdan gelen misafirlerimiz için en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla Duqqan’ı açtık. Mutfağımız ve lezzetlerimizle ön plana çıktığımız işletmemizde neredeyse haftanın her günü ve özel günlerde çok değerli sanatçıları ve değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şimdiye kadar müşterilerimizden gelen yorumlar olumlu yönde oldu. Bu da bizler için çok büyük gurur kaynağıdır" dedi.