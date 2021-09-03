İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor

İstiklal Caddesi’nde İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için restorasyon inşaatı devam ediyor.

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için restorasyon inşaatı devam ediyor. Projesi Teğet Mimarlık’ın imzasını taşıyan binanın inşaat çalışmaları devam ederken, müze hazırlıkları da İş Sanat tarafından başlatıldığı belirtildi. Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Burçak Madran müzeolojik konularda danışman olarak görev alırken, kültür merkezinin plastik sanatlar danışmanı Prof. Rahmi Aksungur da müze hazırlık çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eseriyle Türkiye’nin geniş koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörü olarak görevlendirilen Prof. Dr. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve bankanın resim koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak. Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzeolog ve tasarımcı Burçak Madran, kültür merkezine destek olacak. Heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor.

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kültür ve sanatın pek çok alanında faaliyet gösteren kültür merkezi çatısı altında 2022 yılsonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu’nun sanat rotasına önemli bir durak daha ekleneceği belirtildi.