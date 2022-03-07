İş Sanat, ‘Ensemble Appassionata’yı konuk edecek

İş Sanat, 9 Mart’ta YouTube kanalında klasik müzik topluluğu Ensemble Appassionata’yı konuk edecek.

İş Sanat, 9 Mart’ta YouTube kanalında Özcan Ulucan (keman), İmge Tilif (keman), Ulrich Mertin (viyola), Gözde Yaşar (Viyolonsel) ve İnci Yakar Birol’un (Piyano) müzikal birlikteliklerinden oluşan klasik müzik topluluğu Ensemble Appassionata’yı konuk ediyor. 2019 yılında kurulan topluluk, klasik müziğin duo, trio, kuartet ve kentet eserlerinden hazırladıkları bir seçkiyi repertuvarlarında barındırıyor.

Ensemble Appassionata konserde, romantik akımın önemli bestecilerinden Antonin Dvorak’ın eserleri arasında bir başyapıt olarak kabul edilen Op.81, 2 numaralı piyanolu kentetini seslendirecek. Bestecinin olgunluk çağı eserlerinden olan kentet, melodik yapısındaki zenginliği ve formdaki ustalığı ile Dvorak’ın en çok seslendirilen eserlerinden biri olması ile dikkat çekiyor.

Dinleyicileri dönemin tutkulu atmosferine davet eden konser, 9 Mart Çarşamba, saat 20.30’daki ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilecek.