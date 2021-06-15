İş Sanat ’Gün Işığında’ sanatçı atölyelerine konuk oluyor

Mayıs ayı itibarıyla 21’inci sezonunu tamamlayan İş Sanat, yaz programını yeni çalışmalarla sürdürüyor.

İş Sanat ’Gün Işığında’ serisi ile Türkiye’nin sanat tarihine eserleri ve çalışmaları ile katkı sunmuş sanatçıların atölyelerine konuk oluyor. Kültür merkezinin konuk olacağı atölyelerde, sanatçılarla resim sanatına bakışları, eserleri ve hayat hikayeleri ile ilgili sohbet edileceği belirtildi.

İş Sanat, 11 Haziran Cuma günü ilk bölümü yayınlanan yeni serisi kapsamında, karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun atölyesine konuk oldu. “Sanatçı popüler kültürün değil, zamanın ortaya çıkarttığı kalıcı olan kişilerdir” diyen Ekşioğlu, Türkiye’den ve yurt dışından aldığı ödüllerin yanı sıra kişisel sergileriyle de dikkat çektiği belirtildi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ekşioğlu’nun çizimleri, dünyanın saygın dergileri arasında yer alan The New Yorker’a kapak olmasıyla da bilindiği vurgulandı.

Usta sanatçılarla kendi atölyelerinde gerçekleştirilen sohbetlerden oluşan “Gün Işığında” serisinin yeni bölümünde ressam Yalçın Gökçebağ, atölyesini sanatseverlere açıyor. Serinin yeni bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında izlenebilecek. Tüm etkinlikler, kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açık olacağı belirtildi.