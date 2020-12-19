İş Sanat, yeni yılın gelişini “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseriyle kutlayacak

İş Sanat, yeni yılın gelişini Erol Evgin’in sahnesinde sokak sanatçılarını ağırlayacağı “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseriyle kutlayacak. Türk Sanat Müziği’nden şiir dinletisine, klasik müzikten Okuma Tiyatrosu’na, Yazarının Sesinden eğlenceli masallara uzanan renkli bir program, ocak ayında da sanatseverleri bekliyor.

Sanatın tüm renklerini izleyicilerine sunan İş Sanat’ta, Erol Evgin ve sokak sanatçılarının birlikte sahne alacağı “Yine de Güzeldir Yaşamak” adlı çok özel bir konser, yeni yılın ilk günü sanatseverlerle buluşacak. Modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan, İş Sanat’a özel hazırlanan bir repertuvarla 2 Ocak akşamı izleyici karşısında olacak.

Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’nin bir araya gelerek kurduğu Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde bu ay Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak.

İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta sahneye taşıyacak. Bilal Karaman ve Güler Tuncer’in caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu’nda ‘Peer Gynt’, ‘Antonius ve Kleopatra’ ve ‘Cimri’ yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar Fındıkkıran, Rapunzel, Kibritçi Kız ve 80 Günde Devr-i Alem ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine Haydar Ergülen, İnci Aral ve Ethem Baran konuk olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00’ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

“Yine de Güzeldir Yaşamak”

Kültür Merkezi, Türk Pop Müziği’nin ünlü ismi Erol Evgin’in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırlayacağı yeni bir projeye imza atıyor. Erol Evgin’in, şarkılarını sokak sanatçıları ile birlikte seslendireceği “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseri 1 Ocak akşamını sanatçının unutulmaz şarkılarıyla ısıtacak.

Dilek ve Derya Türkan ile zamanda yolculuk

Modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan özel bir repertuvarla sanatseverlerle bir araya gelecek. Cumhuriyet dönemine ait şarkıları tozlu raflardan çıkarıp günümüze taşıyan ikili sevilen aşk şarkılarıyla 2 Ocak akşamı unutulmaz bir performans sergileyecek.

Modern şiirin güçlü kalemi Gülten Akın’ın dizeleri notalarla buluşuyor

Dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın. Modern şiirin güçlü kalemi Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi temalara ağırlık veren, 1970’lerden sonra toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın duygu dolu şiirlerinden derlenen bu dinleti 18 Ocak akşamı yayımlanacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor.

Trio Patara

Yelda Bayramoğulları (flüt), Aslıhan Güngör (arp) ve Nurdan Küçükekmekçi’nin (soprano) bir araya gelerek kurduğu Trio Patara, 8 Ocak’ta sanatseverlerin karşısına çıkacak. Flütün ve arpın lirik şiirlere hayat veren sesiyle geçmiş dönemlerin ruhunu günümüze taşıyan Trio Patara, izleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası kültür merkezinin sahnesinde

İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde, Milli Reasürans Oda Orkestrası, kültür merkezinin ocak ayı programında yerini aldı. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solisti çellist Çağ Erçağ olacak. Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak akşamı İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.

“Bu Muhabbet Bitmez”

Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu, kültür merkezi için hazırladıkları özel bir konserle çeşitli yörelerin ezgilerini sahneye taşıyacak. Ege, İç ve Doğu Anadolu türkülerinden oluşturdukları “Bu Muhabbet Bitmez” projesi 16 Ocak akşamı yayında olacak.

Bilal Karaman ve Güler Tuncer ile caz keyfi

Kültür merkezinde caz serisi Bilal Karaman Quartet ve Güler Tuncer ile devam edecek. Konser, 30 Ocak akşamı kültür merkezinin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Dünyaca ünlü klasikler Okuma Tiyatrosu’nda ses bulacak

Önemli tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği ‘Okuma Tiyatrosu’ serisi ocak ayında da devam ediyor. Henrik İbsen’in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı ‘Peer Gynt’ 6 Ocak’ta, William Shakespeare’in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı ‘Antonius ve Kleopatra’ 13 Ocak’ta, Fransız komedi yazarı Moliére’in ünlü eseri ‘Cimri’ 27 Ocak’ta kültür merkezinin Okuma Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Fındıkkıran, Rapunzel ve Kibritçi Kız Masal Tiyatrosu’nda

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar kültür merkezinin Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla buluşuyor. 3 Ocak’ta Fındıkkıran, 10 Ocak’ta Rapunzel, 17 Ocak’ta Kibritçi Kız ve 24 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem izlenebilecek.

Haydar Ergülen, İnci Aral ve Ethem Baran Yazarının Sesinden’e konuk olacak

Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu ‘Yazarının Sesinden’ serisi, edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak’ta Haydar Ergülen ‘İdilikler’, 11 Ocak’ta İnci Aral ‘Yeşil’, 25 Ocak’ta Ethem Baran ‘Döngel Dünya’ adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

İş Sanat’ta ocak ayı programı şöyle açıklandı:

1 Ocak 2021 Cuma saat: 20.30

“Yine de Güzeldir Yaşamak”

Erol Evgin sokak sanatçılarıyla İş Sanat sahnesinde buluşuyor

Grup Subway

Vapurdakiler

Yasemin Yüksel

Grup Salve

Grup Kök

2 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30

Derya-Dilek Türkan

3 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00

Masal Tiyatrosu - Fındıkkıran

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

4 Ocak 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Haydar Ergülen ‘İdilikler’

6 Ocak 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu ‘Peer Gynt’

8 Ocak 2021 Cuma saat: 20.30

Trio Patara

Yelda Bayramoğulları - flüt

Aslıhan Güngör - arp

Nurdan Küçükekmekçi - soprano

10 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00

Masal Tiyatrosu - Rapunzel

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

11 Ocak 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

İnci Aral ‘Yeşil’

13 Ocak 2121 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu ‘Antonius ve Kleopatra’

16 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30

Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu ile “Bu Muhabbet Bitmez”

17 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00

Masal Tiyatrosu - Kibritçi Kız

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

18 Ocak 2121 Pazartesi saat: 20.30

Gülten Akın Şiir Dinletisi: “Kestim Kara Saçlarımı”

Atilla Birkiye - hazırlayan

Mehmet Birkiye - sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz - seslendirenler

21 Ocak 2021 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy - şef

Çağ Erçağ - çello

24 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00

Masal Tiyatrosu “80 Günde Devr-i Alem”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

25 Ocak 2021 Pazartesi saat 20.30

Yazarının Sesinden

Ethem Baran “Döngel Dünya”

27 Ocak 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Cimri”

30 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30

Bilal Karaman Quartet

Güler Tuncer (vokal)