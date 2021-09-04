İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ konserleri başladı

İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz açık hava konserleri başladı.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde hayata geçirilen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin ilki 3 Eylül’de Evrencan Gündüz ile başladı. Ücretsiz gerçekleşen konserlerde kişiler, haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atabilecek. Konserlerin yanı sıra DJ performansının da yer aldığı etkinlikler, eylül ayı boyunca cuma akşamları 18.00 - 21.00 arasında gerçekleşecek. İlgi ile karşılanan ilk konseri, 10 Eylül’de Hey! Douglas Live, 17 Eylül’de Sattas ve 24 Eylül’de BaBa Zula konserleri izleyecek.