İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde hayata geçirilen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin ilki 3 Eylül’de Evrencan Gündüz ile başladı. Ücretsiz gerçekleşen konserlerde kişiler, haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atabilecek. Konserlerin yanı sıra DJ performansının da yer aldığı etkinlikler, eylül ayı boyunca cuma akşamları 18.00 - 21.00 arasında gerçekleşecek. İlgi ile karşılanan ilk konseri, 10 Eylül’de Hey! Douglas Live, 17 Eylül’de Sattas ve 24 Eylül’de BaBa Zula konserleri izleyecek.
İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ konserleri başladı
İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz açık hava konserleri başladı.