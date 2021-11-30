İş Sanat’ın ’Masamda Tiyatro Var’ dizisi her bölümünde farklı konuklarıyla çocuklarla buluşacak.

İş Sanat’ın ’Masamda Tiyatro Var’ dizisi çocuklarla buluşuyor. Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı dizide İnci ve kukla Cancan kendi yazdıkları oyunun tiyatrosunu yapmak isterler. Nereden başlayacaklarını bilemeyen iki arkadaş, bir tiyatronun kapısını çalıp ’Hayalde Seyahat’ adlı oyunlarını nasıl hayata geçirecekleri hakkında tiyatro çalışanlarına sorular sorarak, bir tiyatro oyunun oluşum aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edinirler. Dayanışma, hayal kurmanın önemi ve çevre sorumluluğu konularında mesajlar veren Masamda Tiyatro Var, her bölümünde farklı konuklarıyla çocuklar ile buluşacak.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel’e ait. Kukla Cancan’a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı, Masamda Tiyatro Var 5 Aralık Pazar saat 15.00’te kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.