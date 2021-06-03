İş Sanat’ın Umut ve Dayanışma Sezonu’nda 561 sanatçı sahne aldı

İş Sanat’ın pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak 5 Kasım’da başlattığı ’Dayanışma ve Umut Sezonu’ 31 Mayıs’ta yayınlanan orkestra şefi Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile tamamlandı.

Sanatın farklı dallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş grubuna ve farklı beğenilere hitap eden İş Sanat 21. sezonunu Türkiye’nin önemli sanatçıları ile birlikte gerçekleştirdi. Usta isimlerin yanında genç sanatçılara da sahnesinde yer veren kültür merkezi, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca çevrimiçi ve ücretsiz olarak video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, pandeminin olumsuz etkilerine neredeyse her sektörden daha fazla maruz kalan üretici sektör çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıkıldığını belirterek, "Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkansızlığı nedeniyle buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrimiçinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından sanatseverlerle bir araya geldiğimiz, ilk gösterimlerin canlı sohbetlerinde sanatçılarımızın emojilerle dakikalarca alkışlandığı, şarkılara mesajlarla eşlik edilen, klavyelerden istek parçaların yağdığı, ‘bis’i nasıl başarırız’ diye seyircilerimizle akıl yürüttüğümüz bir sezon yaşadık" dedi.

21. sezonun ardından

Kültür merkezi, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile başlayan sezonunda genç müzisyenlerden, oda müziği topluluklarına, vokal müzikten orkestralara 17 klasik müzik konserini müzikseverlerle buluşturdu. Sezonun kapanış konserini de yine Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble gerçekleştirdi. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra Türk halk ve Türk sanat müziği, caz, pop ve alternatif müzik alanında 32 konseri de video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden yayınladı.

21. sezon hakkında bilgi veren İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise, “Konservatuar eğitimimle birlikte küçük yaşlarımdan beri hep sanatla iç içe oldum. Bugüne kadar uluslararası festivaller de dahil olmak üzere pek çok heyecan verici etkinlikte aktif olarak görev aldım. Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarında ‘dayanışma ve umut’ diyerek başladığımız 21. sezonumuz, ülkemiz sanatçılarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. Çalışanların yanı sıra müzisyeninden tiyatro sanatçısına, teknik ekiplerden, menajerlere, ajans çalışanlarından tasarımcılara bine yakın insan sanatsal üretimin devamı ve sanatseverlerle buluşması için emek verdi. 7 ay boyunca aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu sezonu her zaman gururla hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

Kültür merkezinin geleneksel şiir ve hikaye dinletilerinin yeni örnekleri de sezonda yerini aldı. Tiyatro sahnesinden uzak kalan oyuncuları, tiyatro özlemi çeken sanatseverlerle buluşturan, aynı zamanda genç tiyatro sanatçılarını sahnesinde ağırlayan İş Sanat Okuma Tiyatrosu, sezon boyunca seyircilerin beğenisine sunuldu. Okuma Tiyatrosu’nun yanı sıra Provadan İzle ve Yazarının Sesinden projeleri de hayata geçirildi. İzleyiciden ilgi gören bu yapımlar toplam 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Çocuk etkinliklerine sahnesinde yer veren kültür merkezi, çevrimiçi sezonunda çocukları da unutmadı. İş Sanat Masal Tiyatrosu kapsamında, Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar 28 hafta boyunca çocukları ve masal seven büyükleri bir araya getirdi. Masal Tiyatrosu’nun yanında çocuk atölyeleri ve senfoni orkestrası enstrümanlarının tanıtıldığı “Tanıştırayım” serisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tüm konser ve etkinlikler İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz ve canlı kaydedildi, ücretsiz olarak yayınlandı. Telif anlaşmaları nedeniyle bazı konser ve içerikler sezon boyunca duyurulduğu gibi 31 Mayıs itibariyle yayından kaldırılırken, başta klasik müzik konserleri olmak üzere pek çok içerik yılsonuna kadar kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek. 31 Mayıs’ta yayınladığı konser ile 21. sezonunu tamamlayan İş Sanat, yaz döneminde yeni projelerle izleyenlerinin karşısında olmaya devam edeceği belirtildi.