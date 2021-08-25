İş Sanat’ın yaz sezonu etkinlikleri devam ediyor

İş Sanat’ın yaz sezonu etkinlikleri ’Patara’da Dans’ ile devam ediyor.
Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan dans topluluğu, Patara’da Dans projesinde Anadolu uygarlıklarının tarihini dans ile anlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin “2020 Turizm Yılı” teması olarak ilan edilen ve 2021 yılında da devam eden Likya Birliği’nin başkenti Patara, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde 32’nci yılına giren kazı çalışmalarıyla hem medeniyetler beşiği olan Anadolu’nun kadim geçmişine ışık tutarken, dünya kültür mirasına da katkı sağladığı belirtiliyor. Türkiye’deki arkeolojik birikimin gün yüzüne çıkarılması ve korunması amacıyla uzun soluklu projelere destek veren banka, iştiraklerinden Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte antik kentin yapılan kazı çalışmalarına 2016 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.