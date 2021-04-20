İş Sanat’ta 23 Nisan neşesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan programda kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, müzikli tiyatro “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak.
İş Sanat’ın, İş Bankası Kumbara Fon işbirliğinde hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı, bayram gününde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Programda kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, müzikli tiyatro “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak.
23 Nisan neşesi hafta sonu da devam edecek
İş Sanat’ın 23 Nisan etkinlikleri 24 Nisan ve 25 Nisan’da da renkli içeriklerle devam edecek. 24 Nisan cumartesi “Evimizin Kasası İş Bankası Kumbarası” adlı sanal sergi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik çevrim içi kumbara atölyeleri yer alacak. Her biri farklı içerikte sergi gezisi ile başlayan videolarda çocuklar, İş Bankası kumbarasının tarihi, tasarrufun önemi, kumbara içerikli reklam çalışmaları ve dijital kumbara hakkında bilgi edinecekler. “Evde Kumbara Yapalım” adlı ilk videoda, kolay malzemelerle kumbara yapacaklar. “Kumbara Afişi Yapalım” adlı videoda birbirinden renkli afişlerden yola çıkarak kendi afişlerini tasarlayacaklar. “Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım” adlı son videoda ise, gelecekte kumbaranın nasıl olacağını anlatan bir öykü yazacaklar.
25 Nisan pazar günü ise Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce’nin çocuklar için hazırladığı kitap ve çizim atölyesi ile İş Sanat Masal Tiyatrosu’ndan “Mutluluk Sihri” masalı İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.Etkinlikler, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişime açık olacak.