İş Sanat’tan ’Baharda Caz’ konseri

İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik edeceği “Baharda Caz” konseriyle izleyicileriyle buluşuyor.

Çevrimiçi sezonunu renkli konser ve etkinliklerle sürdüren İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik edeceği “Baharda Caz” konseriyle izleyicileriyle buluşuyor. Caz müziğin önemli isimleri Frank Sinatra ile Ella Fitzgerald’ın sesinden tanıdığımız Strangers In The Night, Cheeck To Cheeck, Fly Me To The Moon gibi unutulmaz şarkılar konserde dinleyicileri ile buluşacak.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz olarak kaydedilen, şarkı düzenlemelerini piyanist ve trompet sanatçısı Halil İbrahim Işık’ın yaptığı konser, ilk gösterim tarihi 20 Mart Cumartesi günü saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca izlenebilecek. Trompet sanatçısı Şenova Ülker tarafından kurulan toplulukta, Ediz Hafızoğlu (davul), Kağan Yıldız (kontrbas), Ercüment Orkut (piyano), Bulut Gülen (trombon), Engin Recepoğulları (tenor saksafon), Serhan Erkol (alto saksafon) ve Barış Doğukan Yazıcı (trompet) yer alıyor.

İş Sanat’ın daha önce yayına aldığı ve binlerce izlenmeye erişen, Beatles’tan Charlie Parker’a uzanan repertuarları ile Genedos, gitarist Bilal Karaman ve Ece Göksu’nun swing projesi Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu konserleri Mayıs ayı sonuna kadar izlenebilecek.