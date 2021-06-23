İstanbul’da yaz yüzlerce yıllık mekanda karşılanıyor

200 yıllık tarihi geçmişiyle Fabrika-i Hümayun Fişekhane, dünya standartlarında yapılan restorasyon ile İstanbul’un kültür-sanat, lezzet ve yaşam haritasındaki yerini aldı.

Osmanlı’nın en önemli endüstri miraslarından birisi olan Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir süre kamunun kullanımına kapalı kaldıktan sonra, dünya standartlarında bir restorasyon çalışmasıyla yeniden şehre kazandırıldı. Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile birleştirerek İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor.

Haziran ayı sanat etkinlikleri

23 Haziran itibarıyla açık havada swing, jazz, latin müziğin temsilcilerinin performans sergileyeceği buluşma merkezinde, ziyaretçiler artizan tatlardan dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpazedeki lezzetler eşliğinde yazın tadını çıkaracak. Serra Erkoç, Flapper Swing, Uninvited Jazz Band, Ata Marin Band, Manuş-u Ala, Cafe Cubano, Alper Kargın, Silva Quartet, Brothers Trio haziran ve temmuz ayı boyunca performanslarıyla ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerle buluşacak. Temmuz itibariyle ise müziğin yanı sıra açık hava sinema gösterimleri ile birbirinden önemli yapımlar izleyiciyle buluşacak. Contemporary İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sergi alanı Cocoon, sergileriyle kültür-sanat odaklı eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Yaz boyunca düzenlenecek Hareket Eden Anılar sergisi, Fişekhane bünyesinde sabit olarak yer alan sanat alanı Cocoon’da meraklılarını bekliyor.

Çok amaçlı performans sahneleri ile tiyatro, konser alanı, sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. En büyüğü 750 kişi kapasiteli çok amaçlı sahnelerin ve film izleme keyfini yüksek standartlarda yaşamak isteyen sinemaseverler için toplam 675 kişilik 6 sinema salonunun bulunduğu bir kültür sanat merkezi yer alıyor. İstanbul’da ilk kez Fişekhane’de açılan çok yönlü spor merkezi Euphoria Boss, zumbadan pilatese, yogadan cardio kickboksa birçok olanağı bir arada sunuyor. Euphoria Boss’da ayrıca çocuklar için özel düşünülmüş “Kids Fitness Kulübü” de bulunuyor. Dünyanın en başarılı eğitim sistemi olarak kabul edilen; Montesorri eğitimi veren Montessori Intertnational School Fişekhane’de yer alıyor. 3-7 yaş çocuklara İngilizce ve Türkçe eğitim veriyor.