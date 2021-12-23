‘İstiklal Yolu’ Kırklareli’ne uzandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle hazırlanan ‘İstiklal Yolu Mehmet Akif’ adlı oyun, Bursa’nın ilçelerinin ardından Kırklarelili tiyatroseverlerle buluştu.

İstiklâl Harbi’nin millî bir ruhla kazanılması maksadıyla 1921’de Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 eser katılmış, para ödülü olduğu için Mehmet Akif Ersoy yarışmada yer almak istememişti. Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, ‘Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine’ Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda yazdığı ve Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yarışmaya gönderdi. Yapılan elemeler sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Âkif’in yazdığı şiir alkışlarla kabul edildi. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi, Hamdullah Suphi Tanrıöver oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da ‘İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle marşın yazılış hikâyesini sahneye taşıdı.

Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler’in yaptığı İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyun, ilçelerde de izleyici ile buluşuyor. Suat Onur Çalık, Aykan Yılmaz, Günay Yunus Güney, Mehmet Eren Topçak, Faruk Oğur, Behlül Seçkin Kaymaz, Osman Murat Erten, Serdar Soyer, Uğur Serener ve Volkan Yıldız’ın rol aldığı oyun; Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi’nin ardından Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde de seyirci karşısına çıktı. Bir milletin yeniden doğuşunun timsâli İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığının anlatıldığı oyun iki gün boyunca büyük ilgi gördü. Duygulu anlar yaşayan tiyatroseverler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.