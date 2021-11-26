‘İstiklâl Yolu’ turneye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle sahlenenen ‘İstiklâl Yolu Mehmet Akif’ adlı oyun, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi turnesine çıktı.

1921’de Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 şiir katılmış, kazanana para ödülü verileceği için, Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmak istememiştir. Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine, Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Âkif’in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına o günden bu yana tam 100 yıldır Türk milletini gururlandıran İstiklâl Marşı’nın yazılış hikâyesini sahneye taşımıştı.

Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler’in yaptığı İstiklâl Yolu Mehmet Akif adlı oyunun ilçelerde de izleyici ile buluşuyor. Oyun duygulu anlara sahne oluyor. Tiyatroseverlerin beğeniyle izlediği oyun Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonu ve Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda izleyici ile buluşacak.