Kadıköy Çizgi Festivali ziyaretçilerine kapılarını açtı

Kadıköy Belediyesi, geçen sene pandemi nedeniyle ara verdiği Kadıköy Çizgi Festival’ine bu sene kaldığı yerden devam ediyor. Çizer söyleşileri, canlı çizimler, sergiler, mezatlar ve çocuklara özel programların yer aldığı festival, 26 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başladı. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan etkinliğin bu yıl ikincisi açık havada yeni normale uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Geçen senelerde Sahaf Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Çizgi Festivali bu yıl ayrı bir etkinlik olarak vatandaşları ağırlıyor. Karikatürist Kaan Ertem’e ithaf edilen festival çizer söyleşileri, canlı çizimler, sergiler, mezatlar ve çocuklara özel programların olduğu birbirinden renkli etkinlikler ile devam edecek.

3 gün sürecek festivalin açılışı yazar Güven Erkin Erkal’in moderatörlüğünde, Moğollar’ın yeniden bir araya gelmesine vesile olan Kaan Ertem için söyleşisi ile başladı. Söyleşi sonrasında Moğollar grubu festival alanında konser vererek vatandaşla müzik ziyafeti yaşattı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Çizgi Festivali’ni daha önceki senelerde Sahaf Festivali’nin içerisinde yapıyorduk bu sene ayırdık bağımsız bir şekilde Yoğurtçu Parkı’nda yapıyoruz. Hep söylüyoruz artık klişe bir söz oldu Kadıköy kültürün sanatın başkenti, kültüre sanata yön veren önemli merkezlerden birisi. Bu prensiple ve idealle Çizgi Festivali’ne desteğimiz geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu sene ve gelecekte de artarak devam edecek” dedi.

Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı, ”Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Pandemiden dolayı hepimiz çok yıprandık. Yaklaşık 1 buçuk seneden beri böyle bir etkinlik olmamıştı fakat açık alanda yaparak ve dikkatli bir şekilde etkinliğin yapılmasını sağladılar. Bizde Çizgi Roman Okurları Derneği olarak burada canlı çizim etkinlikleri, söyleşiler ve mezat yaprak katıldık” dedi.