Kadın elinden sanata dönüşen 3 boyutlu tablolar

Bilecik’te rölyef kursuna katılan kadınlar kâğıtları sanata dönüştürürken, ortaya çıkan 3 boyutlu tablolar adeta göz kamaştırıyor.

Bilecik’te korona virüs (Covit-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Rölyef Kursu, tekrar eğitime başladı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden rölyef kursunda eğitim gören kursiyerler, kâğıtları eserler üretiyor. Rölyef veya kabartma kâğıtların şekillendirilip kabartılarak üç boyutlu hale getirilmesiyle ortaya çıkıyor.

Katılımcıların rölyef kursundan oldukça memnun olduğunu belirten Bilecik Belediyesi El Sanatları Kurs Öğretmeni Gülcan Özcan, "Üç boyutlu şekillendirme kâğıt rölyef kursumuzu başlattık. Kursumuza katılan hanımefendilerle 3 boyutlu tablo çalışmadı yapıyoruz. Kursiyer hanımefendilerin istekleri doğrultusunda poster seçimleri yapılıyor. Poster seçimlerinin özelliklerine göre perspektif derinliğe göre kesimler yapıldıktan sonra tabloların üst detay çalışmaları itinayla, ayrıntıyla kesilip, silikon, şeffaf tutkallarla boyutlar verilerek formları verip tabloları tamamlıyoruz. Bizlere böyle bir imkân sağladığı için Belediye Başkanımız Semih Şahin’e çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.