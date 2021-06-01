’Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler’ sergisi 18 Haziran’a kadar Yıldız Holding Sergi Salonu’nda

Yıldız Holding’in ’Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler’ sergisi, 18 Haziran’a kadar Çamlıca’daki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Pandemi şartlarına uygun olarak görülebilecek sergide, kadın tezhip sanatçılarına ait 75 eser yer alıyor.

Bugüne kadar düzenlediği sergilerle geleneksel ve modern pek çok sanat eserini toplumla buluşturan Yıldız Holding’in ’Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler’ sergisi, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören küratörlüğünde 18 Haziran tarihine kadar Çamlıca’daki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sergi, pandemi kurallarına uygun koşullarda, (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebiliyor. http://www.yildizholding.com.tr/esmalarvehilyelersergisi/index.html linki üzerinden de sergi e-kataloğu sanatseverlerle paylaşılıyor.

Ali Ülker: “İslam sanatları alanında birçok özel projeyi gönülden destekledik”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Yıldız Holding olarak, çağdaş sanatların yanında özellikle İslam sanatları alanında birçok özel projeyi hem şirketimizin içinde hem de verdiğimiz sponsorluklarla gönülden destekledik. Çağdaş ve geleneksel sanatın en güzel örneklerini Yıldız Holding’de sergiliyoruz. Bu sergimizle kadın tezhip sanatkârlarının tanıtılmasına vesile olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Kültür ve medeniyetimizin zenginliklerini topluma tanıtma, mütevazı bir farkındalık sağlama şansına sahip olduysak ne mutlu bize” dedi.

İbrahim Ethem Gören: “Sergiyi pandemi sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görüyoruz”

“Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler” sergisinin küratörü, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören de geleneksel sanatlarımızın ruha şifa verdiğini vurguladı: “Sergimiz, Yıldız Holding’in geleneksel sanatlarımız çerçevesinde düzenlediği etkinliklerin yeni bir halkası Bu halkada, günümüz tezhip sanatkârlarının Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerini ve Sevgili Peygamberimiz’in pak hususiyetlerini tezhip sanatının naif diliyle günümüz insanına sunma çabasına şahit olacaksınız. Biz bu sergiyi, yaşadığımız pandemi sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görüyoruz.”

Yıldız Holding, bugüne dek gerçekleştirdiği “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” ve “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” sergilerinde olduğu gibi, “Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler” sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getirdi.