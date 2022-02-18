Kadın ‘Young’ ürünleri şıklık sunuyor

Hazır giyim markası DeFacto, genç kadın Young ürünlerini raflara taşıdı.

Kış mevsimde hem şıklık hem de sıcaklık sağlayacak giyim ürünleri raflardaki yerini aldı. Hazır giyim markası DeFacto, Kadın Young ürünleri ile şıklık ve konforu odak noktasına alan, birbiriyle kombinlenebilen tasarımlarıyla genç kadınlara kış aylarında da kendi tarzlarını yansıtmayı vadediyor. Sweat shirt’den jogger’a, monttan crop’a, triko etek ve kazaktan pantolona kadar birçok ürünün bulunduğu Kadın Young ürünleri, renk ve desenleriyle kadın modasına yön veriyor.

NBA takımlarından New York Knicks, Brooklyn Nets ve Chicago Bulls’u lisanslı olarak ürünlerine taşıyan DeFacto, basketbol tutkunu genç kadınların da tercihi oluyor. Kadın Young ürünlerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.