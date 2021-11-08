Kağıthane’de kültür sanat sezonu başladı

Kağıthane’de kültür sanat sezonu, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından yeniden başladı. Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. Yıldönümü nedeniyle bir anma programı gerçekleştirildi.

Programda Yazar Dursun Gümüşoğlu tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin hayatı ve Bektaşiliği konu alan bir söyleşi gerçekleştirilirken; Türk Halk Müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Nida Ateş ve Ayfer Vardar da ezgileriyle Kağıthanelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gün boyu devam eden kültür sanat etkinliklerine ilçenin farklı mahallelerinde bulunan kültür merkezleri ev sahipliği yaptı. Kağıthaneliler tiyatro, konser ve film gösterimleri eşliğinde sanat dolu bir gün yaşadı.

“Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. seneyi devriyesinde kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz”

Anma programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’Perdelerimiz 1,5 yılın ardından yeniden aralandı. Sahnelerimizin tozu nihayet kalktı. Her zamankinden daha büyük umut ve heyecanla bu ay birbirinden değerli kültür sanat programlarını merkezlerimizde sizlere sunacağız. Soğuk kış mevsimini karşıladığımız şu günlerde etkinlilerimiz, içimizi ısıtacak mahiyette tiyatro oyunları, söyleşiler, konser, sergi, 6d sinema ve film gösterimleriyle devam edecek. Bu vesileyle yeni sezonun tekrardan hayırlı olmasını ve etkinliklerimizin hatıralarınızda güzel birer anı olarak yer bulmasını dilerim. Kültür sanat sezonumuzu bu akşam anlamlı bir programla başlattık. Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. seneyi devriyesinde kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yazar ve sanatçı dostlarımıza da bu anlamlı günde bizlerle oldukları için teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi’nin Kasım Ayı kültür sanat ajandasında birbirinden anlamlı ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro oyunları ve film gösterimlerine dahası konser ve söyleşilere ev sahipliği yapacak kültür merkezlerinde ayın öne çıkan etkinlikleri de; Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan Akif Filmi, Asayiş Berkemal Tiyatro Oyunu, Grup Koliva Konseri olarak göze çarpıyor. Ayrıca ünlü Belgeselci Coşkun Aral, Yazar Hayati inanç ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da söyleşi programları ile Kağıthanelilerle buluşacak.